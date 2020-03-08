РИАМО - 8 мар. В честь Международного женского дня жительницы Москвы и Подмосковья могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, «подарок» действует только в воскресенье.

Решение о бесплатном проезде для женщин приняли губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Акция распространяется на наземный транспорт, московское метро, МЦК, МЦД. Проехать без оплаты можно и в пригородных электричках, кроме аэроэкспрессов.

В автобусах на всех маршрутах основного подмосковного перевозчика «Мострансавто» будут транслироваться аудиоролики с информацией о бесплатном проезде.

Для женщин бесплатный проезд станет хорошей возможностью выбраться из дома и интересно провести время в праздничный день.

Кроме того, в воскресенье изменился график работы Московской канатной дороги - посетителей ждут с 10:00 до 23:00, а 9 марта – с 10:00 до 21:00. Десятого марта канатная дорога будет работать по графику понедельника – с 16:00 до 21:00.

Международный женский день стал официальным праздником в нашей стране в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.