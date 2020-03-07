РИАМО - 7 мар. Ежегодные мероприятия по замене запорных устройств с механическим приводом на автоматические краны с дистанционным управлением на объектах газового хозяйства повышают уровень безопасности и надежности системы, в этом году планируется заменить 75 «умных» запорных устройств, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

«Установка автоматических кранов с дистанционным управлением является приоритетной программой компании. Это, прежде всего, продолжение взятого курса на цифровизацию и автоматизацию управленческих и технологических процессов, направленных на безопасность москвичей», - говорится в сообщении.

Новые запорные устройства позволяют отреагировать на аварийную ситуацию менее чем за две минуты, а также перекрыть подачу газа дистанционно. А ранее на это требовалось порядка двух часов с обязательным выездом на место аварии бригады. Более того, закрытием автоматизированного запорного устройства на объекте при необходимости можно перераспределять подачу газа, улучшая газоснабжение потребителей.

Все работы выполняются без отключения потребителей от газоснабжения, с максимальным комфортом для москвичей.

За последние восемь лет на газовых сетях мегаполиса было установлено свыше 770 запорных шаровых кранов, оснащенных автоматизированной системой дистанционного управления, созданы автоматизированные системы управления режимами работы городской газораспределительной сети и контроля за ними.