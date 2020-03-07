РИАМО - 7 мар. Пожарные потушили возгорание в металлическом ангаре в столичном поселке Мосрентген, на месте работали 35 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В 17:55 в субботу поступила информация о пожаре по адресу: поселок Мосрентген, Институтский проезд, владение 9, строение 1. В здании обрушилась крыша.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе в 20:09 пожар в металлическом ангаре на площади около 1,2 тысячи квадратных метров <…> ликвидирован», - говорится в сообщении.

Для тушения возгорания использовали десять единиц пожарно-спасательной техники и три поливомоечных автомобиля для подвоза воды, в работе принимали участие 35 человек личного состава столичного главка МЧС России.

Информации о пострадавших при возгорании в ангаре не поступало.