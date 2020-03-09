РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Подольский «Водоканал» в понедельник будет промывать сети холодного водоснабжения в 13 домах городского округа, сообщается на сайте предприятия.

«Подольский «Водоканал» 9 марта с 8:00 до 20:00 будет осуществлять плановую промывку внутриквартальных сетей холодного водоснабжения без отключения воды, включающую жилые дома по адресам: улица 50 лет ВЛКСМ, дом №16; улица Гайдара, дома №№10А, 10Б, 10В; улица Высотная, дома №№3Б, 3В; улица Маштакова, дом №3А; улица Чистова, дом №11/8; улица Народная, дом №11», - говорится в сообщении.

Также промывка сетей будет проводиться в домах №30, корпус 1, №32, корпус 1, №34, корпус 1 и №36А по улице Свердлова.

МУП «Водоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.