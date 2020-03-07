РИАМО - 7 мар. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 1 миллиона рублей с банковского счета молодого человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Неработающий юноша 1999 года рождения обратился в полицию 6 марта. Он пояснил, что разговаривал по телефону с неизвестным, который представился сотрудником банка.

«Неизвестный обманным путем завладел реквизитами банковской карты, после чего совершил кражу денежных средств в сумме 1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Ранее оперативники задержали в столице участников организованной группы, которые обманывали жителей Московского региона при замене труб отопления и водоснабжения в квартирах. Жертвами аферистов стали около 300 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. Причиненный злоумышленниками ущерб превысил 100 миллионов рублей.