РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 мар. Филиал Музея Победы в Красногорске подарит женщинам бесплатный вход в здание в Международный женский день, говорится в сообщении информационного центра музея.

«К Международному женскому дню Красногорский филиал Музея Победы подготовил всем женщинам подарок. Восьмого марта вход в музей для них будет бесплатным», – говорится в сообщении.

Жители и гости Подмосковья смогут посетить экспозиции и выставки музея. Кроме того, в этот день пройдут праздничные мероприятия. В 12:00 начнется программа «Женщины в военных гимнастерках».

«Мы расскажем о женщинах, чье мужество и любовь к своему Отечеству не помешали им быть милосердными к врагам. Например, о начальнике санитарной части Красногорского лагеря для военнопленных №27 Наталье Магнитовой, которую пациенты за внимательное отношение к ним называли «наша бабушка», – отметила заместитель заведующего Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Она добавила, что посетителям также расскажут о судьбе одной из руководителей разведывательной «Группы 117» Галины Хромушиной, которая бесстрашно вела пропагандистскую работу в немецких частях в тылу врага в Белоруссии.

«Гости музея также увидят документальные фильмы о женщинах на войне – «Шли девчата по войне», «Чтобы жили!», «В бой идут только девушки». Кинопоказы пройдут с 13:30 до 15:00», – заключается в материале.