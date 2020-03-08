РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мар. В подмосковной Балашихе инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) РФ не будут работать в праздничные выходные, 8 и 9 марта объявлены выходными днями.

Режим работы ИФНС РФ по Балашихе и межрайонной ИФНС №20 по Московской области и в микрорайоне Железнодорожный - 8 и 9 марта в налоговой инспекции выходные.

С 10 марта все ИФНС Балашихи вернутся к обычному режиму работы: по понедельникам и средам с 9:00 до 18:00, по вторникам и четвергам – с 9:00 до 20:00, по пятницам с 9:00 до 16:45.