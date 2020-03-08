РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 мар. Певец и музыкант Ярослав Сумишевский в воскресенье выступит на сцене Дворца культуры Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Его сольная программа «Я всю жизнь шел к тебе» начнется в 19:00. В программе прозвучат новые композиции и песни, которые уже стали настоящими хитами. Ярослава Сумишевского часто называют «феноменом» или «народным артистом Интернета». Он обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием», – говорится в сообщении.

Во время концерта люберчан ждет приятная атмосфера, живой звук, любимые песни и прекрасное настроение. Наличие билетов уточняйте в кассе Дворца культуры или по телефону: 8(495)554-22-79.