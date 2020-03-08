РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 мар. Все офисы Многофункционального центра (МФЦ) городского округа Балашиха в праздничные выходные не будут вести прием населения, сообщается на официальном сайте МФЦ городского округа.

«В связи с праздниками в режим работы МФЦ «Мои документы» внесены изменения. В предпраздничный день, 7 марта, рабочее время отделений Многофункционального центра Балашихи уменьшается на один час – с 8:00 до 19:00. 8 и 9 марта – выходные дни», – говорится в сообщении.

10 марта все офисы МФЦ будут работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00.