РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Праздничные концерты, посвященные Международному женскому дню, проведут в воскресенье в сельском Доме культуры (СДК) «Молодежный» Подольска, сообщается в группе «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка Подольска 8 марта в 11:00 пройдет праздничный концерт младших групп любительских объединений, посвященный Международному женскому дню. В этот же день в 12:30 программа продолжится концертом старших коллективов. Они подарят свое творчество, мастерство, лучезарные улыбки и море хорошего настроения», - говорится в сообщении.

На сцене СДК выступят воспитанники кружка народного танца «Калинка», кружка эстрадного вокала «Афалина», эстрадного танца «Шаг вперед» и другие. Проходить мероприятие будет по адресу: поселок Молодежный, дом №30. Вход свободный.