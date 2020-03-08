РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. В парке культуры и отдыха «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска зона для шашлыков откроется в воскресенье.

По просьбе жителей там появятся обустроенные для пикников «шашлычные зоны» с шатрами и беседками. Первые посетители уже в воскресенье смогут отметить там Международный женский день.

В новом сезоне планируется организовать в парке торговлю продуктами питания и напитками в палатках вдоль главной аллеи.

В ближайшее время в парке также начнутся работы по канализованию бесплатных туалетов, сами будки для них уже привезли.