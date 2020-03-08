РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 мар. График работы офисов МФЦ подмосковных Люберец изменится в праздничные дни, посвященные Международному женскому дню, сообщается в Instagram-аккаунте МУ «Люберецкий МФЦ».

«Согласно статьям 95, 112 Трудового кодекса РФ, в отделах МУ «Люберецкий МФЦ» устанавливается следующий график работы: 7 марта рабочий день уменьшается на один час (с 8:00 до 19:00), 8 марта – нерабочий праздничный день», – говорится в сообщении.

С 9 марта отделы работают в штатном режиме.