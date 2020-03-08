РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 мар. Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области не будет работать в Международный женский день, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует о режиме работы в период с 8 по 10 марта. ЗАГС на улице Чехова 8 марта не работает, 9 марта – выходной день; 10 марта – прием населения по всем видам государственной регистрации актов гражданского состояния с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Удаленное рабочее место специалиста Подольского городского отдела ЗАГС в ГБУЗ Московской области «Подольский родильный дом» на улице Кирова, 38 в Международный женский день также не работает, 9 марта – прием населения по вопросам государственной регистрации рождения и установления отцовства с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00; 10 марта прием населения по вопросам государственной регистрации рождения и установления отцовства с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.