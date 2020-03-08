РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мар. Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоится в воскресенье во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте ДК «Яуза».

«Концерт «От всей души», посвященный Международному женскому дню, пройдет в малом зале ДК «Яуза» 8 марта в 14:00. Мероприятие пройдет при участии народного коллектива вокального ансамбля русской песни «Россиянка» под руководством Федора Иорданиди и танцевального коллектива «Родные просторы» (руководитель Ирина Зинченко). Вход свободный», – говорится в сообщении.

ДК «Яуза» располагается по адресу: Мытищи, улица Мира, дом 2А. Телефон для справок: 8(495)586-80-21.