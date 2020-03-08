РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 мар. В подмосковном Подольске офисы МФЦ изменят режим работы в связи с празднованием 8 Марта, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Информируем о графике работы МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в предпраздничные и праздничные дни. Центральный офис на улице Кирова, 39 и филиал «Подольский» на улице Высотная, 6 будут работать 7 марта по установленному графику, 8 и 9 марта – выходной день, с 10 марта начнет работать в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Филиал «Климовский» в одноименном микрорайоне на улице Заводская, 7 и улице Железнодорожная, 3 работает 7 марта по установленному графику, 8 марта – выходной день, с 9 марта – работа в обычном режиме с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, воскресенье – выходной.