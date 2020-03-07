РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. Жителей Подольска в возрасте от 14 до 22 лет приглашают принять участие в конкурсе журналистских работ «Память сильнее времени», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский союз молодежи приглашает принять участие в конкурсе журналистских работ «Память сильнее времени», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы на конкурс могут подать учащиеся общеобразовательных организаций и студенты учреждений профессионального образования Подольска, а также активисты молодежных общественных организаций и объединений округа в возрасте от 14 до 22 лет», - говорится в сообщении.

Участие в конкурсе может быть как личным, так и коллективным (не более четырех участников). Участник конкурса может подавать не более одной заявки на участие в каждой номинации: «Публицистика», «Художественная фотография», «Видеожурналистика». В конкурсе не могут принимать участие лица, имеющие профильное (филологическое или журналистское) образование.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта прислать заявку на участие и конкурсную работу на электронную почту организационного комитета (jurlife2020@mail.ru). Подробнее о конкурсе можно узнать на странице конкурса.