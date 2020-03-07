РИАМО - 7 мар. Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре в поселке Мосрентген в новой Москве, на это ушло около часа, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В субботу в 17:55 поступило сообщение о возгорании по адресу: поселок Мосрентген, Институтский проезд, владение 9, строение 1.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе в 19:02 пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, ангар горит полностью. В здании ранее произошло обрушение.