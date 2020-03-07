РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. Пять спортсменок из Подольска заняли призовые места во II открытом турнире по дзюдо «А ну-ка, девушки», который прошел в ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир по дзюдо среди спортсменок 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 года рождения прошел в субботу в ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск.

«В соревнованиях, организованных подольским детско-юношеским клубом дзюдо «Русич», приняли участие 190 дзюдоисток из команд Подольска, Москвы, Казахстана, Северной Осетии – Алании, Татарстана, Рязанской, Орловской, Курской, Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской, Липецкой, Воронежской областей и представительницы из 16 команд муниципалитетов Московской области. Пять спортсменок из Подольска заняли призовые места», - говорится в сообщении.

Виктория Лае заняла первое место в весовой категории до 52 килограмм в возрастной группе 2004-2005 года рождения, Лилия Вострикова - первое место в весовой категории до 52 килограмм в возрастной группе 2006-2007 года рождения, Анастасия Молчанова - второе место в весовой категории свыше 52 килограмм в возрастной группе 2008-2009 года рождения, Дарья Кочергина - третье место в весовой категории до 40 килограмм в возрастной группе 2006-2007 года рождения, Юлия Мырза - второе место в весовой категории до 44 килограмм в возрастной группе 2008-2009 года рождения.



Победителей наградили специально разработанными для турнира кубками, медалями и грамотами. А также в каждой возрастной группе разыграли дополнительный приз - велосипед. Счастливыми обладателями велосипедов стали представители Владикавказа, Москвы и Калуги.