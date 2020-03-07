РИАМО - 7 мар. Российская танцевальная пара Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, сообщает Газета.ru.

«За обе программы россияне получили 175,17 балла, примечательно, что после короткого танца Шанаева и Нарижный лидировали», - говорится в сообщении.

Выиграли турнир среди танцевальных пар фигуристы из США Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник, они заработали 177,18 балла. Серебро у спортсменов из Грузии Марии Казаковой и Георгия Ревии (176,19 балла).

Близко к тройке лидеров оказались российские пары Арина Ушакова и Максим Некрасов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они заняли четвертое и пятое места соответственно.