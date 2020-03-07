РИАМО - 7 мар. Обрушение горящего металлического ангара произошло в новой Москве, с огнем ведут борьбу столичные пожарные, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В 17:55 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Мосрентген по адресу: Институтский проезд, владение 9, строение 1.

«Происходит загорание металлического ангара по всей площади (площадь ангара 60 на 20 метров), в результате пожара произошло обрушение ангара», - говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Повышенный ранг пожара отменен. Обстановка на месте пожара спокойная, имеющихся сил достаточно для тушения.

Информации о пострадавших спасателям не поступало.