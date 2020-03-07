РИАМО - 7 мар. В Подмосковье с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали женщину, которая в конце февраля вернулась из Цюриха, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

После поездки у женщины не было симптомов заболевания. Но из-за настороженности она обратилась к медикам, которые взяли анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции.

«Анализы сегодня будут направлены на исследование в лабораторию города Новосибирска «Вектор» для уточнения диагноза. Женщина вместе с членами семьи госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы, все находятся в изолированных боксах. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Без выраженных симптомов», - говорится в сообщении.

Медики проводят полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Устанавливаются лица, с которыми контактировала семья. Людей из окружения семьи поместят под карантин и будут наблюдать.

Ситуация находится на контроле подмосковного Минздрава и управления Роспотребнадзора по Московской области.