РИАМО – 7 мар. Блокировка карт клиентов Альфа-Банка произошла из-за подозрений в компрометации номеров, в настоящее время карты разблокированы, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Ранее в соцсетях клиенты Альфа-Банка пожаловались на то, что их карты внезапно оказались заблокированы. При этом люди утверждали, что никаких пояснений от банка они не получили.

«Угрозы для средств клиентов в данный момент нет», - уточняется в сообщении.

Также в банке заявили, что в ближайшее время такие карты бесплатно перевыпустят. К данной мере прибегнут в целях безопасности.