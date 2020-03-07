РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. Жители микрорайона Климовск Подольска пожаловались на перенос забора и отсутствие мойки для колес спецтехники при возобновлении строительства долгостроя ЖК «Альянс» , сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале, что в ходе строительства 17-этажного дома в микрорайоне Климовск на улице Школьная, 43 застройщик собрался перенести забор стройки, но не согласовал это с жителями рядом стоящих домов. По его словам, в случае установки забора будет отсутствовать проезд для экстренных служб. Также на стройке отсутствует пункт мойки колес спецтехники, из-за чего вокруг дома стало очень грязно.

«Главное управление Госстройнадзора Московской области в рамках мероприятий по профилактике устранения административных нарушений направило ООО «Жилсоцстрой» предостережение о недопустимости переноса ограждения строительной площадки и отсутствия пункта мойки колес на вышеуказанном объекте. Факты, указанные в обращении, проверят в ходе очередного надзорного мероприятия по программе проверок 6 апреля 2020 года», - сказал заместитель начальника управления надзора за строительством Главное управление Госстройнадзора Московской области Елена Литвинова.

Ранее администрация Подольска сообщила о возобновлении строительства долгостроя ЖК «Альянс». Инвестор-застройщик выполнил работы по подключению временного электроснабжения строительной площадки и ведет строительные работы по обустройству фундаментной плиты третьей секции планируемого компенсационного дома №43 на улице Школьная.

В 2012 году ООО «Жилсоцстрой» в составе ЖК «Альянс» начал строительство 17-этажного двухсекционного многоквартирного жилого дома на 134 квартиры на улице Школьная, 41. Участниками долевого строительства стали 134 человека.

В целях продолжения реализации договора и развития данной территории, в 2016 году инвестором-застройщиком было получено разрешение на строительство 17-этажного трехсекционного многоквартирного жилого дома на 201 квартиру общей площадью 15 438 квадратных метра на улице Школьная, 43. Строительство этого дома было предусмотрено как компенсационное для завершения строительства дома №41. Договора долевого участия зарегистрированы с 12 гражданами.

С целью реализации прав обманутых дольщиков 27 ноября 2019 года между ООО «Жилсоцстрой» и ЗАО «Инвестиции в жилищное строительство» заключен договор генерального подряда на завершение строительства многоквартирных жилых домов на улице Школьная №№41, 43.