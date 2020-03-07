РИАМО - 7 мар. Пожарные тушат загоревшийся металлический ангар в поселке Мосрентген в столице, к месту возгорания направлены дополнительные силы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В субботу в 17:55 поступила информация о возгорании по адресу: Москва, поселок Мосрентген.

«По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии происходит загорание металлического ангара. Что горит и площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации пожара», - говорится в сообщении.

В 18:02 был объявлен повышенный ранг возгорания - №2. К горящему ангару направили дополнительные пожарные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.