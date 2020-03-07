РИАМО - 7 мар. Президент РФ Владимир Путин дал поручение о реформировании миграционного законодательства и института гражданства в стране, сообщает Газета.ru.
В поручении уточняется, что в РФ не полностью устранены ситуации, когда люди, способные стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с неоправданными сложностями в получении гражданства.
Также отмечается, что в стране необходимо совершенствовать информационно-аналитическое обеспечение миграционной политики, прежде всего, в части повышения полноты и объективности данных о миграционной ситуации.
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