РИАМО - 7 мар. В деревне Саларьево на территории новой Москвы в текущем году планируют построить еще один детский сад, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Недавно инвестор построил и передал городу школу с детсадом для 1150 учеников и 220 малышей. До конца года должен появиться еще один садик. Их очень ждут местные жители, которым пока приходится возить детей в соседние деревни», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Мэр напомнил, что в прошлом году в Саларьеве открыли большой ТПУ. В настоящее время строится развязка на пересечении с Киевским шоссе для удобного съезда к этому узлу и жилым домам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала этого года в столице ввели в эксплуатацию девять объектов социальной инфраструктуры, в том числе три детских сада и одну школу.