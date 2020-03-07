РИАМО - 7 мар. Свыше 600 школьников и студентов из 77 образовательных учреждений приняли участие в конкурсе инженерных образовательных проектов «3D-бум» в Москве, победителями стали 18 команд, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пятый, юбилейный конкурс «3D-бум» стартовал в Москве в октябре прошлого года. За четыре месяца команды прошли путь от первоначальной идеи до разработки прототипа или программы проекта. Состязание состояло из трех этапов», - говорится в сообщении.

На первом этапе «Борьба идей» участники конкурса познакомились с номинациями. В рамках второго, который получил название «Борьба конструкций», провели образовательный блок, где участники совершенствовали свои навыки и знания по 3D-моделированию и прототипированию, а также прошли обучение по актуальным технологиям.

В финал конкурса под названием «Борьба технологий» в каждой номинации прошли по десять команд.

Все разработки, которые были созданы в рамках конкурса, могут использоваться в реальной жизни.

В номинации «Беспилотные летательные аппараты» победила команда школы №1550, на втором и третьем местах - школы №№2127 и 1252. В номинации «Транспортные средства на электродвигателях» лучшей стала команда школы №2070, затем идут школы №№2044 и 2127.

Команда школы №1862 победила в номинации «Искусство технологий: Science-Art &V_ARt», на втором месте школа №1285. В номинации «Дети — детям: создание 3D-пособий для слабовидящих детей» лучшей стала команда школы №1544, за ними идут школы №№1561 и 2127.

Первое место в номинации «Умный дом» заняла команда школы №2114. Также среди победителей школы №№508 и 1598. В номинации «Profi: Умный город» первое место у команды школы №2044, на втором - школа №1375, третье место разделили школы «Марьина Роща» и №1517.