РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В парке культуры и отдыха «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска зона для шашлыков откроется 8 марта, сообщил «РИАМО в Подольске» директор парка Михаил Панин.

«В парке культуры и отдыха «Дубрава» по просьбе жителей в этом году (в 2020 году - ред.) мы решили пораньше открыть специально обустроенные для пикников «шашлычные зоны» с шатрами и беседками. Первые посетители будут там отмечать 8 Марта уже в это воскресенье», - сказал Панин.

По его словам, ранее открытие зоны произойдет благодаря хорошей погоде. Также в новом сезоне планируется организовать в парке торговлю продуктами питания и напитками в палатках вдоль главной аллеи.

В ближайшее время в парке также начнутся работы по канализованию бесплатных туалетов, сами будки для них уже привезли.