РИАМО - 7 мар. В течение февраля гости московского фестиваля «Букинист» на Новом Арбате приобрели порядка 25 тысяч книг, большинство из них классические произведения, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На «Букинисте» представлено около 48,5 тысяч изданий, среди них есть и раритеты, например, «Свод военных постановлений 1838-39 годов» и трехтомник Байрона, который был издан в начале XX века. Площадки работают с 11:00 до 21:00 в будни и с 11:00 до 22:00 в выходные и в праздники.

«За месяц гости фестиваля «Букинист» приобрели более 24,5 тысяч книг и журналов. Основу продаж – почти 60%! - составили произведения классической литературы и книги для детей, кроме того посетителей интересовала научно-техническая литература (16% продаж) и книги современных авторов (12% продаж)», - говорится в сообщении.

На площадках мероприятия также проходят мастер-классы, встречи с писателями и литературные чтения. Кроме того, проводится акция по приему книг, в ее рамках уже сдано свыше 1,5 тонн книг.

На «Букинисте» можно найти редкие документы середины ХХ века. Например, техпроект железнодорожной линии на Дальнем Востоке страны 1946 года. Тираж составил 65 тысяч экземпляров, в продажу данный документ не поступал.

«Еще один раритет советской эпохи – подшивка многотиражной газеты «Боевыми темпами» за 1942-1943 год. Эту газету выпускал Московский авиационный завод №28 на Красной Пресне. Позже этот завод назывался «Рассвет», а в 1929 году на нем работал молодой Сергей Королев», - добавляется в материале.

Фестиваль будет проходить в центре города до 6 декабря. Стоимость продаваемых там книг начинается от 50 рублей.