РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. Масштабные работы по уборке региональных дорог начались в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 7 марта на региональных дорогах проводят работы по уборке смета с осевой дорожного полотна на улице Орджоникидзе, промывают металлические ограждения барьерного типа на улице Большая Серпуховская, остановочные павильоны и дорожные знаки на М-2 «Крым», - говорится в сообщении.

В микрорайоне Климовске на улицах Индустриальная, Московская, Ленина, Заводская, проспекте 50 лет Октября проводят работы по уборке смета с осевой и вдоль бордюров, моют ограждения и дорожное полотно.