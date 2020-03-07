РИАМО - 7 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишутин подписал распоряжение, по которому на оплату работы врачей и среднего медперсонала будет выделено 18,3 миллиарда рублей в рамках софинансирования расходов медучреждений, сообщает Газета.ru.

«Средства будут выделены из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», - говорится в сообщении.

Согласно документу из выделяемых средств более 2,6 миллиарда рублей приходится на Московскую область.

Все средства будут выделены из фонда ОМС в текущем году.