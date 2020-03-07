РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. Около 20 спортсменов приняли участие в конноспортивных соревнованиях по выездке «Улыбнись весне!», посвященных Международному женскому дню, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор соревнований Ирина Просвирнина.

Соревнования по выездке прошли в Подольске в субботу в канун Международного женского дня в конноспортивном клубе «Фаворит».

«В соревнованиях по выездке «Улыбнись весне!», посвященных Международному женскому дню, приняло участие около 20 спортсменов в возрасте от восьми лет до 21 года. Победители и все участники получили призы», – сказала Просвирнина.

Первые места заняли Анастасия Лепанова 2012 года рождения на мерине Джекпот-04, Виталий Герасимов 2005 года рождения на кобыле Маша-08, Кристина Пакина 2006 года рождения на кобыле Танга-08, Валерия Виноградова на мерине Скалолаз Покорный-04, Олег Семенюк 2004 года рождения на жеребце Давос-2.