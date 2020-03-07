РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В подмосковном Подольске между офисами МФЦ проводят фотоконкурс на лучший снимок команды, проголосовать за фото могут все желающие, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Каждое утро поддержка и улыбка коллег создает рабочее настроение и заряд энергии, которым мы стремимся передать каждому клиенту наших офисов. В первые дни весны мы запускаем фотоконкурс «Самый дружный коллектив». Фотографии уже прошли конкурсный отбор в двух номинациях «МФЦ – как образ жизни» и «Наше рабочее настроение», и теперь мы просим всех проголосовать за понравившуюся команду и их коллективное фото», - говорится в сообщении.

Голосование продлится до 12:00 10 марта, когда объявят команду победителей.

«Умение работать в команде, подставить плечо коллеге в трудной ситуации, поступиться собственными интересами ради общего дела, быть ответственным не только за себя, но и за коллег – вот залог успешности и эффективности МФЦ», - заключается в материале.