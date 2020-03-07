РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 19-летнего молодого человека, который 3 марта вечером ушел в неизвестном направлении и не вернулся, сообщается на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

3 марта он пропал в столичном районе Гольяново, однако по информации поискового отряда он может находится в городских округах Люберцы и Котельники.

«Пропал Николай Николаевич Меншиков, 19 лет, 3 марта вечером ушел в неизвестном направлении и не вернулся», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 172 сантиметра. Он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. В тот вечер был одет в красную куртку, черные джинсы и синюю шапку. Особая примета: сутулый.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.