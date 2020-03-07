РИАМО – 7 мар. PR-менеджер российской группы Little Big Полина Храмова посоветовала поклонникам дождаться официального анонса трека, с которым музыканты выступят на конкурсе «Евровидение», сообщает Nation News.

Ранее в YouTube выложили 15-секундный отрывок из песни Little Big с названием Uno. Трек до этого не публиковался, поэтому поклонники решили, что это новая песня, с которой коллектив выступит на «Евровидении-2020».

«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях», - сказала Храмова.

Популярные рейверы Little Big представят Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Песенное состязание состоится в Роттердаме в мае.

Ранее фронтмен Little Big Илья Прусикин пообещал устроить на «Евровидении» настоящее веселье. При этом музыкант отметил, что группа осознает свою ответственность и постарается оправдать ожидания россиян.