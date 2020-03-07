РИАМО – 7 мар. В России выявили еще четырех человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией, больные недавно посещали Италию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что зараженные в последние две недели посещали Италию. Сейчас они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Всех людей, с которыми контактировали больные в России, помещают под наблюдение медиков.

На сегодняшний день в России всего зарегистрировано 14 случаев новой коронавирусной инфекции, из них шесть в Москве. Кроме того, остаются под наблюдением трое россиян, эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

Новый тип коронавирусной инфекции начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 102 тысяч случаев заражения Covid-2019.