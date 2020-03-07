РИАМО - 7 мар. На территории Подмосковья и Москвы с вечера субботы до утра 8 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра будет действовать с 23:00 субботы до 04:00 воскресенья в столице и Московской области.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской и Белгородской областей.

В ночь на 8 марта в Московском регионе будет облачно. Также прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный, местами ожидается туман. Ветер будет дуть южный, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура будет в пределах плюс 5-7 градусов.