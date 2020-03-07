РИАМО - 7 мар. В центре Москвы могут открыть «Чифирную», где повара с судимостью будут готовить гостям чифир, а также блюда, которые подают в российских колониях, сообщается на Instagram-странице проекта.

Идея создать «концептуальную чайную» на Китай-городе принадлежит блогеру Матвею Кипнису и ресторатору Кириллу Турову. В случае открытия это заведение станет первой чифирной в России.

«Заведение предложит посетителям напиток, похожий на чифирь, а также современное прочтение блюд, реализуемых в российских колониях», - отмечается в сообщении.

Авторы проекта добавили, что в заведении отсидевшим будут давать скидку в зависимости от срока их заключения. Бариста в чифирной смогут стать только судимые граждане, имеющие опыт в варении этого напитка.

При этом рестораторы утверждают, что их проект позволит по-другому посмотреть на заключенных, которые отбыли свой срок и хотят начать новую жизнь.

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