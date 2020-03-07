РИАМО - 7 мар. Московская область принимает участие в российском конкурсе туристско-информационных центров, в том числе от региона за победу борется ТИЦ «Наше Подмосковье», открытый в аэропорту Домодедово.

Конкурс проводится на сайте «Национальный календарь событий». В онлайн-голосовании от Центрального федерального округа участвуют 12 туристско-информационных центров.

Московская область представлена пятью участниками, это ТИЦ городского округа Павловский Посад, ТИЦ «Подмосковье» города Дмитрова, туристско-информационный центр города Клина, ТИЦ городского округа Зарайск и туристский информационный центр «Наше Подмосковье», расположенный в аэропорту Домодедово.

Павильон ТИЦ находится на втором этаже в общей зоне международного аэровокзала и работает ежедневно. Деятельность центра «Наше Подмосковье» направлена на продвижение туристического бренда Московской области. Здесь проходят презентации муниципалитетов региона, авиапассажиров знакомят с туристическими маршрутами, интересными объектами, гастрономическими хитами области.

Кроме того, в конкурсе от ЦФО участвуют туристско-информационные центры Воронежа, Переславля-Залесского, Рязанской области, Гороховца, Смоленской области, Ярославля и Тульской области.

Народное онлайн-голосование за лучший туристско-информационный центр России проходит по 9 марта 2020 года включительно. Для удобства ТИЦ сгруппированы по федеральным округам. Для участия в голосовании необходимо авторизоваться через соцсети.

Ранее Московская область стала третьей в Национальном туристическом рейтинге – 2019. Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург.

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