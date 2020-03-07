РИАМО - 7 мар. В субботу температура воздуха в Москве поднялась до плюс 11 градусов и побила суточный рекорд по теплу для 7 марта, установленный 18 лет назад, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня в 14 часов температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла плюс 11 градусов. Таким образом, на 2 градуса был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году», - говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что эта суббота стала самым теплым днем с начала 2020 года, также это самые ранние плюс 10 градусов за всю историю наблюдений за столичной погодой.

Метеорологи пообещали, что сегодня в городе продолжится потепление, поэтому точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа.

8 марта 2014 года максимальное значение температуры воздуха в Москве составило плюс 8,3 градуса. В этом году и данный рекорд может быть обновлен.