РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мар. В поселке МИС Подольска складскую территорию отапливают с помощью котельных, в которых сжигают отходы мебельного производства из МДФ и ДСП, жители окружающих домов пожаловались на едкий химический запах, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в поселке МИС отапливают нежилые помещения на складской территории путем сжигания в котельных отходов мебельного производства из МДФ и ДСП, содержащие вредные вещества. По его словам, проживающие рядом не могут дышать от сильного химического запаха, открыть окно в квартире невозможно. По его словам, на территории на улице Академика Горячкина, 120А, и Промышленная улица, 3Г, находится более 10 котелен. Министерство экологии и природопользования Московской области рассмотрело обращение по вопросу нарушений требований природоохранного законодательства.

«По указанным фактам министерство экологии и природопользования Московской области возбудило дело об административном правонарушении по статье 8.46 КоАП (непостановка на госучет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду). Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сказал заведующий южным отделом Управления государственного экологического надзора Анатолий Злотников.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 до 100 тысяч рублей.