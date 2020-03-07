РИАМО - 7 мар. Три машины попали в аварию на МКАД, в результате пострадали два человека, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«Сегодня в 13:21 на 100-м километре МКАД произошло ДТП - столкновение трех автомобилей. По предварительной информации, два человека пострадали», - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ДПС и медики. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.
Сегодня в 13:21 МКАД 100-й км. произошло #ДТП - столкновение 3-х автомобилей. По предварительной информации 2 человек пострадали. На месте продолжают работу #ДПС и СМП. Обстоятельства #ДТП выясняются.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 7, 2020
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