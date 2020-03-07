РИАМО - 7 мар. Пожарные ликвидировали последствия возгорания в трехэтажном кирпичном строении на улице Репина в городском округе Химки, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
О пожаре спасателям сообщили вечером 6 марта. Огонь вспыхнул на втором этаже и охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:55.
«В 12:40 - ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: 89 человек, 27 единиц техники», - говорится в сообщении.
В результате возгорания никто не пострадал.
По информации СМИ, пожар произошел в химкинской школе бокса.
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