РИАМО - 7 мар. Пожарные ликвидировали последствия возгорания в трехэтажном кирпичном строении на улице Репина в городском округе Химки, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

О пожаре спасателям сообщили вечером 6 марта. Огонь вспыхнул на втором этаже и охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 23:55.

«В 12:40 - ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: 89 человек, 27 единиц техники», - говорится в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал.

По информации СМИ, пожар произошел в химкинской школе бокса.