РИАМО - 7 мар. В субботу из инфекционной клинической больницы Москвы выписали первого зараженного коронавирусом Covid-2019 в столице, мужчина здоров и чувствует себя хорошо, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ», - сказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Она добавила, что на сегодняшний день пациент здоров.

В столице 5 марта ввели режим повышенной готовности в медучреждениях, комплексе ЖКХ, транспортном комплексе и других службах. Данная мера поможет избежать распространения Covid-2019 и других заболеваний.

Гражданам, которые прибывают в столицу из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, нужно побыть в режиме домашнего карантина. При обнаружении симптомов ОРВИ необходимо сразу же вызвать врачей на дом.

На сегодняшний день в мегаполисе выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новый тип коронавирусной инфекции начал распространяться из Китая. На субботу в мире выявлено более 102 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев заболевания.