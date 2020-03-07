РИАМО - 7 мар. В преддверии Международного женского дня столичное «Цифровое деловое пространство» запустило генератор идей «Клара, давай!», который вдохновит прекрасный пол на новые свершения, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Как пояснили авторы диджитал-проекта, название генератора отсылает к Кларе Цеткин, которая и придумала женский праздник. Вдохновиться новыми идеями можно по ссылке.

«Достаточно перейти на страницу спецпроекта и нажать на кнопку «Поймать идею». После этого вам на выбор будет предложена одна из 20 необычных идей для стартапа, например, изобрести шредер для голосовых сообщений или переводчик с мужского на женский», - говорится в сообщении.

Кроме того, женщинам предложат создать ботинки, которые будут расти вместе с детьми, и разработать детектор носков.

«Генератор идей — это легкий и интересный способ вдохновиться на новые свершения и открытие собственного стартапа», — отметили авторы проекта «Клара, давай!».

Мультифункциональная площадка «Цифровое деловое пространство» работает в центре Москвы с октября 2017 года. Здесь проводятся отраслевые семинары, тренинги, хакатоны, форумы. Участниками мероприятий становятся представители столичного правительства, эксперты, инвесторы, успешные предприниматели и стартаперы. Также на площадке проводятся бизнес-форумы для женщин.