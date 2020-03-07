РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. В поселке Красково Люберец обнаружили и убрали 60 кубометров отходов на реке Пехорке, сообщается в Instagram-аккаунте управления по охране окружающей среды администрации Люберец.

«На территории поселения Красково, вблизи улицы 2-ая Заводская, силами администрации была проведена очистка русла реки Пехорка от скопления твердых бытовых отходов. Удалось ликвидировать несколько образовавшихся застоев отходов по течению реки, общим объемом более 60 кубов», - говорится в сообщении.

Проведена очистка береговой защитной зоны реки в Пехорка в данном районе.

«Уважаемые жители! О появившихся скоплениях бытовых и строительных отходов просим сообщать на электронную почту нашего управления с приложением координат и фотографий - luberadm_eco@mail.ru», - завершается в сообщении.