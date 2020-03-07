РИАМО - 7 мар. В ночь на субботу на платформе временно закрытой станции «Деловой центр» Солнцевской линии столичной подземки прошел концерт электронной музыки Together, сообщается на сайте метрополитена.

«Выбор станции «Деловой центр» для проведения музыкальной ночи в первую очередь был обусловлен тем, что она на текущий момент временно закрыта для пассажиров. Важную роль в выборе локации также сыграли современный облик станции, ее вместительность и подходящая акустика», - говорится в сообщении.

На платформе для концерта разместили диджейские установки, а также концертные акустические системы.

По словам замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, подземка уже стала пространством, которое не только служит для перевозки пассажиров, но и может порадовать москвичей культурными мероприятиями.

«Иногда мероприятия проходят ночью: в прошлом году, например, мы устроили на закрытой станции ночной показ фильма «Метрополис» Фрица Ланга», – добавила Темникова.

Она уточнила, что первое ночное мероприятие в метро в текущем году было решено посвятить музыке в жанре хаус, такие композиции еще никогда ранее не играли в московской подземке.

В прошлом году на временно закрытой станции «Деловой центр» провели показ ледового шоу «Щелкунчик», предпоказ частей балета «Дракула. Начало». Также прошла премьера произведений композитора Анджея Марко в рамках проекта «Опера в метро».