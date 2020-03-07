РИАМО - 7 мар. Женщина напала с ножом на мужчину в ходе конфликта в Орехово-Зуеве, пострадавший с ранением обратился в больницу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 6 марта в Орехово-Зуевскую больницу с проникающим колото-резаным ранением обратился мужчина 1989 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД женщина 1991 года рождения, которая 6 марта около 16:30 на улице Ленина на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре причинила колото-резаное ранение пострадавшему», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».