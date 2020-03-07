РИАМО - 7 мар. Электронный документооборот планируют ввести в России при выдаче лицензий на оружие, вместо бумажных разрешений появится пластиковая карточка, сообщил директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.

«Серьезным подспорьем в решении задач информатизации стало включение в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ» мероприятий по линии Росгвардии. Они предусматривают создание в 2019-2021 годах федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами», - сказал Золотов в интервью «Российской газете».

Он отметил, что данный проект основывается на российских программных и аппаратных решениях, которые затем позволят обрести некоторые преимущества.

По его словам, данные решения помогут создать электронное взаимодействие, которое затронет участников оборота оружия. Таким образом в стране перейдут на «безбумажные» технологии в данной сфере.

Директор Росгвардии подчеркнул, что вместо 15 лицензий и 19 разрешений запрашивающий сможет просто оформить

одну пластиковую карточку.

Национальный проект «Цифровая экономика» поставил цель повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Кроме того, в мероприятия проекта входит запуск 5G в крупнейших городах, подготовка кадров будущего с учетом сквозной цифровизации. Предполагается также сделать интернет доступным для всех и защитить информацию граждан, бизнеса и государства. Бюджет нацпроекта превышает 1,8 триллиона рублей.