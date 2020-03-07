РИАМО - 7 мар. Праздничную акцию в честь 8 Марта подготовили для жителей столицы московский транспорт и кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В праздничный день гостям кафе подарят карты «Тройка», на которых можно напечатать свое имя.

«Имя и фамилию гости смогут напечатать с помощью автомата, размещенного в зале ресторана. Кроме того, свое пожелание – «Вагоны счастья вам и любви» – на подарочных картах «Тройка» оставил дизайнер одежды Кирилл Караваев», - отмечается в материале.

Кроме того, первые 100 посетительниц получат кольцо с транспортным приложением карты «Тройка».

Подробную информацию о данной акции можно будет узнать в меню или у официанта.